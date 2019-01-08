الدمام 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسعقدت لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية اليوم, برئاسة رئيس لجنة العقار المهندس حامد بن حمري اجتماعها الأول للعام الجاري ، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام .وجرى خلال الاجتماع بحث خطة عمل اللجنة في الربع الأول من العام الجاري 2019، التي تتضمن أبرز إنجازات القطاع ومناقشات لأهم التحديات، حيث تعقد عدد من اللقاءات مع مسؤولين ومختصين في هذا الشأن.وستعقد اللجنة وفقاً لخطة عملها للعام الجاري عدد من الفعاليات والاجتماعات, بالإضافة إلى برامج اللقاءات الهادفة إلى الإسهام في تطوير القطاع وخدمة مشتركي الغرفة من العقاريين، كما تناول اجتماع اللجنة الوضع الحالي لقطاع العقار والتطوير العمراني في الشرقية إلى جانب استعراض عدد من الشراكات والأعمال التي أسهمت في إنعاش السوق العقاري في المنطقة.// انتهى //19:32ت م0194