القاهرة 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، الذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة.وناقش اللقاء مجمل الأوضاع والتطورات الأخيرة على الساحة العربية، والجهود العربية والدولية المبذولة لتسوية الأزمات القائمة في كل من سوريا وليبيا واليمن، وسبل تطوير الشراكة العربية الأفريقية في سياق العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربط بين الجانبين، إلى جانب تعزيز الجهد العربي المشترك لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، السفير محمود عفيفي، أن الجانبين ناقشا أيضاً مختلف جوانب العمل العربي المشترك في إطار الجامعة العربية، خاصة الاستعدادات القائمة لالتئام كل من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة في بيروت يوم 20 يناير الجاري، والقمة العربية الأوروبية الأولى بمصر يومي 24 و25 فبراير، والدورة الثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة والتي ستعقد في تونس في 31 مارس المقبل.// انتهى //19:32ت م0195