بيروت 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واساستقبل البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبد الله بخاري في زيارة بروتوكولية، بعد تسلم مهامه الجديدة في لبنان.وقدم السفير بخاري خلال اللقاء للبطريرك الراعي التهاني بالعام الجديد، بالاضافة إلى التداول في مجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية.// انتهى //19:32ت م0196