الجنادرية 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسوثقت الهواتف الذكية لزوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33)، العديد من اللقطات الجميلة التي جمعت بين التراث والحضارة على أرض الجنادرية.واستوقفت المعروضات التراثية زوار المهرجان لإلتقاط صور " السيلفي مع الحرفيين والمشاركين وتوثيقها ونشهرها عبر حساباتهم على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى جانب حرصهم على تصوير الحرفيين خلال صناعتهم لأعمالهم أمام الزوار، لتكون ارشيفاً تستعاد به الذكريات.وحرصت الجنادرية على إحياء التراث تأكيداً منها على تمسكنا بالتراث والهوية والتاريخ العريق للمملكة.// انتهى //20:17ت م0205