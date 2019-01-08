الجنادرية 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسعرفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في جناحها المشارك بالجنادرية، زوار المهرجان على بطاقة كفاءة الطاقة، وهدفها في توعية المستهلك، ومنحه طرقاً معتمدة للمقارنة بين الأجهزة الكهربائية حسب كفاءتها في استهلاك الطاقة، وذلك لمساعدته في اختيار الجهاز ذو الأداء الأفضل والأقل استهلاكاً.وفسّر عضو هيئة التدريب بكلية التقنية بالرياض، المشرف على ركن التبريد المهندس محمد الجلعود لزوار الجناح مدلولات عدد النجوم، مبيناً أن المؤسسة تحرص على توعية وتثقيف زوار الجنادرية بأهمية بطاقة كفاءة الطاقة،ودورها في المحافظة على المنتج المحلي وإدخاره لزيادة معدل الدخل العام والترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية مما يخفض الحمل الذروي للكهرباء ويقلل عدد الانقطاع بسبب زيادة الأحمال في فصل الصيف وخلق روح المنافسة بين الصانعين المحليين والموردين لتزويد السوق المحلي بالأجهزة عالية الكفاءة .// انتهى //20:17ت م0206