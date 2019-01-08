المدينة المنورة 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسالتقى مسؤولو منظومة التجارة والاستثمار اليوم برجال وسيدات الأعمال في المدينة المنورة، في إطار تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وتلمس احتياجاته.وفي بداية اللقاء رحب نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمدينة المنورة منير محمد ناصر بن سعد ، بوكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية عبدالسلام المانع وفريق مسؤولي المنظومة ، مثمناً الدور الذي تقوم الوزارة والجهات الشقيقة في تذليل جميع الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، والعمل على تحسين البيئة التجارية والاستثمار لتكون جاذبة ومحفزة .وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رحلة التطوير في منظومة التجارة والاستثمار مستمرة لتحقيق المستهدفات الوطنية، وتطوير وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية وصولاً إلى الأهداف الاستراتيجية التي تدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.مما يذكر أن منظومة التجارة والاستثمار ضمن مبادرة تعزيز التواصل مع القطاع الخاص تعتزم بجميع مؤسساتها التقاء القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة لإطلاعهم على مبادراتها والاستماع لمقترحاتهم ومرئياتهم لتطوير الأعمال ومواجهة تحديات قطاع الخاص.// انتهى //20:21ت م0207