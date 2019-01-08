الجنادرية 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسعرّفت الجمعية الوطنية للمتقاعدين من خلال مشاركتها في الجنادرية بخدماتها للمتقاعدين والمتقاعدات، وحقوقهم لدى الجهات الأخرى، والتأكيد على مكانتهم الاجتماعية ودورهم في بناء المجتمع، كما يوزع الجناح مطويات عن أنشطة الجمعية والتعريف بها وخدماتها للأعضاء وحقوق المنتسبين لها.وأوضح مدير الجمعية الوطنية للمتقاعدين محمد المشاري أن الجمعية تطمح لتقديم خدماتها لأكثر من مليون متقاعد ومتقاعدة لتحقيق لهم الرفاهية من خلال تفعيل الشراكة المجتمعية بين الجمعية والشركات والمؤسسات الأهلية وخدمات القطاع الخاص والجوانب الاجتماعية والترفيهية والرياضية والجانب الوظيفي والتطوعي وخدمة المجتمع، حاثاً جميع المتقاعدين والمتقاعدات إلى التسجيل في الجمعية الوطنية للمتقاعدين بغرض الاستفادة من العروض التي يحصل عليها منسوبيها، مبيناً أن الجمعية عمدت إلى فتح ديوانيات في مناطق المملكة يقدّم خلالها برامج وأمسيات ثقافية واجتماعية.وأفاد المشاري أن الجمعية قدّمت عبر جناحها عدة مبادرات منها "وائم" إحدى المبادرات النوعية التي تهدف إلى تمكين المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم المعرفية والثقافية والعلمية المتخصصة واستثمارها وفق منهجية علمية تحفظ لهم حقوقهم، ومبادرة " رد الجميل وهي خدمة سنوية تقدم للمتقاعدين الذين أفنوا جل أعمارهم في خدمة للوطن بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المبادرتين جزء من عدة مبادرات سيتم إطلاقها خلال المرحلة المقبلة//انتهى//20:27ت م0208