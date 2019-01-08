مكة المكرمة 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسوجّه مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، كافة قادة وقائدات مدارس البنين والبنات بكافة المراحل الدراسية في كافة مكاتب التعليم التابعة للإدارة في تعميم يقضي ببدء تطبيق الدوام الشتوي والصيفي للعام الدراسي الحالي ١٤٣٩هـ / ١٤٤٠هـ ، خلال الأسبوع الجاري ، وذلك بما يتناسب مع ما يخدم المصلحة التعليمية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات .وأوضح مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي أن الاصطفاف الصباحي بالنسبة للدوام الشتوي يبدأ الساعة السابعة والربع صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحاً.وأكد على كافة قادة وقائدات المدارس بضرورة التقيُّد بالموعد المحدد، مهيباً بأولياء أمور الطلاب والطالبات بمتابعة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع إدارات المدارس وشركات النقل المدرسي.// انتهى //20:28ت م0209