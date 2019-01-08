الرياض 2 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 8 يناير 2019م واسصرّح وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير سعود بن صالح كاتب، أنه انطلاقًا من العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جورجيا الصديقة، والرغبة المشتركة نحو الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، فقد باشرت سفارة المملكة العربية السعودية أعمالها في مدينة تبليسي عاصمة جمهورية جورجيا.وعبَّر السفير كاتب، عن تطلُّع المملكة العربية السعودية إلى أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في جميع مجالات التعاون المشترك.// انتهى //20:32ت م0210