تبوك 02 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن "بوابة المستقبل" التي تنفذها وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم للتحول نحو التعلم الرقمي هي إحدى مبادرات وزارة التعليم في مرحلة التحول الوطني 2020، وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية، واستفادة الطلاب من التقنيات الحديثة، وتوجيههم للاستخدام الإيجابي للتقنية، والتوسع في عمليات التعليم التي تمكن الطالب من اكتساب المهارات الشخصية التي تجعله أكثر جاهزية للدراسة الجامعية وسوق العمل.جاء ذلك خلال لقاء مدير التعليم بمكتبه اليوم بالمشرف على بوابة المستقبل بتعليم تبوك محمد بن خلف العنزي حيث وجه مدير التعليم بتفعيل برامج بوابة المستقبل في مدارس المنطقة والتركيز على عامل التدريب وتكثيف التعريف بأهداف البوابة في التحول الرقمي.يشار إلى أن "بوابة المستقبل" تهدف إلى التحول نحو بيئة رقمية تعزز الاستراتيجيات التربوية وتدعم فرص التعليم الذاتي، لإيجاد بيئة تعليمية يكون محورها الطالب، وتطبيق أساليب تربوية حديثة توجه البيئة التعليمية نحو الاستخدام الإيجابي للتقنية.//انتهى //20:37ت م0212