جدة 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسبدأت الخطوط السعودية اليوم تقديم خدمة "بيسترو Bistro" ، العالمية على درجة الضيافة للرحلات المتجهة إلى العاصمة الإسبانية مدريد ، في إطار سعيها لتقديم تجربة ضيافة مميزة ضمن الخطوات التنفيذية لبرنامج TOP5 ، الذي يستهدف النهوض بالخدمات لمستوى نخبة شركات الطيران العالمية .وتُعد طريقة "بيسترو" إحدى الأساليب الجديدة في تناول وجبات الطعام على الطائرة ، حيث يتم تقديم وجبات متعددة الأطباق على مراحل ، بدءاً من المقبلات والطبق الرئيسي ثم الحلوى ، وتقدم خدمة الوجبات الجديدة بشكل فريد بدون صينية طعام للمرة الأولى .وكانت "السعودية" قد بدأت في تقديم هذه الخدمة تجريبياً منذ أبريل 2017م ثم دُشنت الخدمة رسمياً إعتباراً من أغسطس الماضي على وجهات باريس ، ولندن ، ومانشستر ، وقد حظيت الخدمة بإعجاب الضيوف ووجدت صدىً واسعاً إذ تعكس الخيارات المتميزة التي تتضمنها الخدمة جوهر الضيافة السعودية المعهودة وهي تركز على الاختيار والمرونة وتجربة تناول الطعام الممتعة .// انتهى //20:38ت م0213