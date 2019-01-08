عام / "السعودية" تبدأ تقديم خدمة "بيسترو" للرحلات المتجهة إلى مدريد
الثلاثاء 1440/5/2 هـ الموافق 2019/01/08 م واس
جدة 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واس
بدأت الخطوط السعودية اليوم تقديم خدمة "بيسترو Bistro" ، العالمية على درجة الضيافة للرحلات المتجهة إلى العاصمة الإسبانية مدريد ، في إطار سعيها لتقديم تجربة ضيافة مميزة ضمن الخطوات التنفيذية لبرنامج TOP5 ، الذي يستهدف النهوض بالخدمات لمستوى نخبة شركات الطيران العالمية .
وتُعد طريقة "بيسترو" إحدى الأساليب الجديدة في تناول وجبات الطعام على الطائرة ، حيث يتم تقديم وجبات متعددة الأطباق على مراحل ، بدءاً من المقبلات والطبق الرئيسي ثم الحلوى ، وتقدم خدمة الوجبات الجديدة بشكل فريد بدون صينية طعام للمرة الأولى .
وكانت "السعودية" قد بدأت في تقديم هذه الخدمة تجريبياً منذ أبريل 2017م ثم دُشنت الخدمة رسمياً إعتباراً من أغسطس الماضي على وجهات باريس ، ولندن ، ومانشستر ، وقد حظيت الخدمة بإعجاب الضيوف ووجدت صدىً واسعاً إذ تعكس الخيارات المتميزة التي تتضمنها الخدمة جوهر الضيافة السعودية المعهودة وهي تركز على الاختيار والمرونة وتجربة تناول الطعام الممتعة .
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20:38ت م
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