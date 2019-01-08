السيح 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسدشن مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي اليوم جائزة التميز وانطلاق فريق طويق التطوعي بمدرسة ثانوية الإمام البخاري بمدينة السيح.وشكر مدير تعليم الخرج خلال كلمته بهذه المناسبة فريقي العمل في جائزة التميز وفريق طويق التطوعي في ثانوية الإمام البخاري بالسيح.وقال : إن جائزة التميز من المبادرات المهمة التي يجب أن نعتبرها خط من الخطوط التي نعمل عليها جميعاً في مدارسنا لنصل لأعلى مستوى من الأداء والمعايير التي تهدف لها الجائزةوتصب في مصلحة العملية التعليمية وتتماشى مع معايير الجائزة التي تنظمها وزارة التعليم ، مشيداً بفريق طويق التطوعي الذي سيكون لها مبادرات مجتمعية نوعية خارج أسوار المدرسة ، وسنقدم لهم مايحتاجونه من دعم .// انتهى //20:43ت م0214