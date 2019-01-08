القدس المحتلة 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واساقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس بأن مجموعات المستوطنين اليهود نفذوا جولات استفزازية في المسجد، واستمعوا إلى شروحات حول الهيكل المزعوم قبل مغادرة المسجد من جهة باب السلسلة.// انتهى //20:47ت م0215