الرياض 2 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 8 يناير 2019م واسزار سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، يرافقه مستشار المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات إبراهيم العابد، مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية.وكان في استقبال السفير الإماراتي والوفد المرافق، مدير عام مركز الاتصال والإعلام الجديد أحمد بن محمد الطويان.واطلع الوفد خلال الزيارة، على ما يقوم به مركز الاتصال من أعمال اتصالية وآليات عمله وأحدث التقنيات المستخدمة في صناعة المحتوى الإعلامي، وأقسام المركز متعددة المهام، وما تحقق من منجزات في مجال عمل مركز الاتصال.كما عقد لقاء على هامش الزيارة، تناول بحث أوجه التعاون في مجال اختصاصات المركز في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.// انتهى //20:58ت م0216