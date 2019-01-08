القاهرة 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واساستعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري المصري الممتاز، بفوزه على مضيفه سموحة بهدف نظيف، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 15 للمسابقة الذي أقيم مساء اليوم بالإسكندرية.سجل هدف الأهلي لاعبه التونسي علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 27 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول الدوري خلف الزمالك وبيراميدز على الترتيب، بينما توقف رصيد سموحة عند 23 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //21:52ت م0229