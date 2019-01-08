الجنادرية 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واساستقطب جناح دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة رواد الجنادرية، بما يعرضه من حرف يدوية وموروثات شعبية وملوبسات قديمة التي ترمز للهوية الوطنية لدولة الإمارات.وتزينت القرية لإماراتية بعرض وبيع المنتجات التراثية التي تنوعت بين الجلابيات والبخور والعطورات والملابس التراثية والمجوهرات، والحرف اليدوية القديمة كالسدو والتلي وحياكة الكندورة والغزل والخوص والأكلات الشعبية، لتشهد اركان الجناح مع توافد الآلاف من الزوار حركة شرائية نشطة.وتأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة للتعريف بالعلاقة الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، ودور المهرجان في ترسيخ الثقافة والحضارة العربية والخليجية المشتركة//انتهى//21:53ت م0230