الرياض 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واساستقبل رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني معالي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي عضوة البرلمان المكسيكي جابريلا بارون اليوم، التقت خلالها بعدد من أعضاء الجمعية بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الدكتور صالح بن محمد الخثلان .وقدم رئيس الجمعية شرحاً عن أنشطة الجمعية وإسهاماتها في نشر الثقافة الحقوقية وآليات عملها ونوعية القضايا التي تتلقاها وما تقدمه الجمعية من أعمال في هذا الشأن ، مؤكداً التطور الذي تشهده المملكة في مجال حقوق الإنسان ومن ذلك صدور أنظمة الحماية من الإيذاء وحماية الطفل وإنشاء مجلس للأسرة .// انتهى //22:09ت م0235