الرياض 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسأدان اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية والمجلس الرياضي العربي الانتهاكات الصارخة والمتكررة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الرياضة والرياضيين في دولة فلسطين المحتلة وآخرها ما حدث من اقتحام لمقر اللجنة الأولمبية الفلسطينية في مدينة البيرة عنوة وللمرة الثانية والتجوال في مرافقها في تصرفات استفزازية مخالفة بذلك كافة الأعراف الأخلاقية وكافة المواثيق والأنظمة الرياضية الدولية والميثاق الأولمبي .وأكد اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية والمجلس الرياضي العربي في بيانهم الصادر اليوم ،وقوفهم مع اللجنة الأولمبية الفلسطينية والرياضيين الفلسطينيين في قضيتهم العادلة .وحث الاتحاد في تعميم بعثه رئيس الاتحاد رئيس المجلس الرياضي العربي صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود إلى كافة رؤساء اللجان الأولمبية العربية الأعضاء في الاتحاد رؤساء الاتحادات الرياضية العربية على أهمية عرض موضوع انتهاكات الجيش الإسرائيلي للرياضة الفلسطينية في كافة المحافل الإقليمية والدولية التي يشاركون بها وشجب واستنكار تلك التصرفات التي تخالف القوانين والأعراف الدولية وأن تصرفات قوات الاحتلال الهمجية سوف تؤدي إلى تعطيل الحركة الأولمبية بين الرياضيين الفلسطينيين والمطالبة بمعاقبة إسرائيل رياضيا حتى تنصاع وتطبق قوانين حقوق الإنسان والميثاق الأولمبي ، مطالبا من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برفع هذا الموضوع لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية لعرضه على القمة العربية التي ستعقد في تونس خلال شهر مارس المقبل للخروج بموقف موحد ضد هذه التصرفات الإسرائيلية تجاه الرياضة والرياضيين الفلسطينيين .// انتهى//22:16ت م0236