الجنادرية 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسشارك المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" عبر جناحه في الجنادرية، بتقديم خدمات الفحص المجاني للزوار، والتوعية بالوقاية من الأمراض المزمنة بين أفراد المجتمع.ويقدّم الجناح بالتعاون مع وكالة الصحة العامة للطب الوقائي والوكالة المساعدة لرعاية الاولية، عبر أركانه شرحاً عن كيفية التعامل مع مريض الدرن الرئوي، إلى جانب ركن "نمط الحياة " الذي يعنى بمكافحة أمراض السمنة والضغط والسكر ، بالإضافة إلى ركن الاسعافات الأولية الذي يسعى لتثقيف الزوار وتدريبهم على بعض المهارات في التعامل مع حالات الاغماء والاختناق وضيق التنفس من خلال تجارب حية يقوم بها الزوار ويمنحون من خلالها شهادات حضور دورة.ويمكّن الجناح زواره من خلال ركن " التطعيمات" أخذ الجرعات الخاصة بالأنفلونزا ، إلى جانب تصحيح الأفكار الخاطئة حول مضاعفات التطعيم، بالإضافة إلى التوعية بمضار التدخين بما يقدمه من مطويات ونصائح طبية وتوعوية تقدّم للمدخنين، كما يقدّم المركز عدة برامج وقائية منها "سفير وقاية للمدارس" ، وبرنامج "الوقاية من أمراض جراثيم الغذاء المنقولة في الجهاز الهضمي" ، و"جراثيم الجهاز التنفسي" ، وبرنامج "الوقاية من الأمراض المنقولة ، كالملاريا ، وحمي الضنك .//انتهى//22:18ت م0237