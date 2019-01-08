الباحة 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واستنظم جمعية القرى للبر والخدمات الاجتماعية غداً، اللقاء التعريفي للراغبين في الحصول على قرض للأسر المنتجة والمنشآت متناهية الصغر، وذلك بقاعة المحاضرات بمستشفى القرى العام.ونوهت الجمعية أن اللقاء يتخلله التعريف بمسار الأسر المنتجة والمنشآت متناهية الصغر، والنطاق التمويلي، وأهم الشروط للحصول على القرض، بالإضافة إلى كيفية تحويل مشاريع الأسر المنتجة الى أعمال تجارية، والمتطلبات الرئيسيّة لتنفيذ المشروع.ونوهت الجمعية أن اللقاء يقدمه المدير التنفيذي لجمعية البّر الأهلية بمحافظة بلجرشي سعيد بن عبدالخالق كريم.//انتهى//22:25ت م0239