الجنادرية 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسزار معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود اليوم، أجنحة وزارة الداخلية وقطاعاتها المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة.واستهل الدكتور الداوود زيارته بجولة على معارض وأجنحة القطاعات العسكرية والأمنية والجهات الحكومية المشاركة في الجنادرية، شملت أجنحة رئاسة أمن الدولة، والقوات الخاصة لأمن الطرق، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لدوريات الأمن، والإدارة العامة للخدمات الطبية بالأمن العام ، ووكالة الوزارة للشؤون العسكرية، والإدارة العامة للمجاهدين، والإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وجناح كلية الملك فهد الأمنية، والإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والمديرية العامة للجوازات، والمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، كما زار جناحي وكالة وزارة الداخلية لشؤون الافواج، ومبادرة طريق مكة الخاصة بحجاج بيت الله الحرام، التي تشرف عليه وزارة الداخلية، مستمعاً إلى شرح عن محتويات الأجنحة ودورها في التعريف بالمهام التي تؤديها قوات الأفواج، والأهداف التي حققتها مبادرة طريق مكة في تطوير الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف بيت الله الحرام الرامية إلى تسهيل وتيسير إجراءات دخولهم إلى المملكة عبر مسارات إلكترونية موحدة يتم من خلالها إنجاز جميع الإجراءات اللازمة في مطارات بلدانهم قبل مغادرتها.عقب ذلك، زار معالي نائب وزير الداخلية اجنحة وزارة الحج والعمرة ، وبيت المدينة المنورة والمديرية العامة لحرس الحدود، والقوة البرية الخاصة، والشؤون البحرية، مستمعاً خلالها إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها لزوار المهرجان، كما شاهد عرضاً للسيارات والآليات القديمة والحديثة، وقوة أمن الحدود البرية الخاصة، وركن الأسلحة، وركن أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، والركن الخاص برؤية المملكة ٢٠٣٠، وركن شؤون الطيران.// انتهى //22:27ت م0240