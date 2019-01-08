الرياض 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسترأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة جائزة الملك فيصل، مساء اليوم الاجتماع الخاص للجنة اختيار الفائز بجائزة خدمة الإسلام، أولى فروع جائزة الملك فيصل في دورتها الحادية والأربعين.وضمت لجنة الاختيار مجموعة من أعلام العلوم الإسلامية، حيث جاء في عضويتها كل من رئيس وزراء غينيا الأسبق دولة الرئيس كابين كومارا، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف أحمد العثيمين، ومعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد عبد الكريم العيسى, بالإضافة إلى أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت الدكتور خالد مذكور المذكور ، وفضيلة الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب الدكتور أحمد عبادي.ويجسد فرع الجائزة في خدمة الإسلام أهداف جائزة الملك فيصل في غرس القيم الإسلامية في المجتمع وإبراز دورها في إثراء العلوم والمعرفة وتقدم الإنسان، وخدمة المجتمعات الإسلامية حاضراً ومستقبلاً من خلال تكريم الجهود البارزة للأفراد أو المؤسسات التي تتعدى ما هو واجب لنفع وخدمة للإسلام والمسلمين.ويقوم سمو الأمير خالد الفيصل وأمين عام الجائزة الدكتور عبد العزيز السبيل بالإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة في فروعها الخمسة لعام 2019 مساء غد الأربعاء خلال حفل يحضره عدد من الضيوف، والمثقفين والإعلاميين المحليين والدوليين.وشهدت قائمة الفائزين سابقاً بجائزة الملك فيصل - فرع خدمة الإسلام – تواجد لمجموعة من الرؤساء والقادة والعلماء وعدد من المؤسسات المرموقة، ويُعدُّ مؤهلاً لنيلها كل من خدم الإسلام والمسلمين بعلمه ودعوته، أو قام بجهد بارز ينتج عنه فائدة ملحوظة للإسلام والمسلمين، ويحقق هدفاً أو أكثر من أهداف الجائزة؛ وذلك وفقاً لتقدير لجنة الاختيار.// انتهى //22:37ت م0243