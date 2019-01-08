الجنادرية 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسزار معالي المستشار الخاص المشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز ، مساء اليوم ، المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33 " وفاء وولاء " .واستهل معاليه زيارته بجناح محافظة الغاط الذي يضم قصر الغاط التراثي ومركز عبدالرحمن السديري الثقافي بالغاط وعدد من الأجنحة بالجهات الحكومية بالمحافظة .واستمع معاليه لشرح مفصل من محافظ الغاط منصور بن سعد السديري عن مشاركة المحافظة والجهات الحكومية والخاصة ومايقدم للزوار .عقب ذلك توجه معاليه إلى جناح محافظة الخرج الذي ضم عدد من الأجنحة والأركان، واستمع معاليه إلى شرح مفصل من محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي عن مشاركة محافظة الخرج في الجنادرية وأبرز الفعاليات والأنشطة التي تقدم للزوار .كما زار معاليه عدد من الأجنحة الحكومية منها مؤسسة الامير محمد بن سلمان الخيرية " مسك" ورئاسة أمن الدولة ، ووزارة الداخلية.وعبر معاليه عن سروره لما تم عرضه ، معرباً عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج ومحافظ الغاط وزملائهم على جهودهم في ظل الدعم غير المحدود الذي تلقاه محافظات منطقة الرياض من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح في مشاركاتهم القادمة .// انتهى //23:01ت م0244