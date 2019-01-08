الجنادرية 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسزار وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية الشيخ احمد بن عيسى الحازمي اليوم ، جناح الوزارة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، مطلعاً على معروضات الجناح والفعاليات التي تقدم للزوار.واستمع الحازمي إلى شرح مفصل عن ما تقدمه الوزارة من برامج وأنشطة متنوعة لزوار الجناح كالمسابقات الثقافية، والدورات التدريبية التي تقدم لزوار الجناح بهدف نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف، وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها الوزارة.وأطلع الحازمي على المجسمات المعروضة للمراكز الإسلامية التي تشرف عليها الوزارة في مختلف دول العالم، التي يتم من خلالها نشر الثقافة الإسلامية السمحة ونشر الدين القويم والمنهج المعتدل، ومن المعروضات التي تعكس الأعمال الخيرة التي تقوم بها الوزارة في خدمة الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج.وأكد الحازمي أن الوزارة من خلال وكالاتها المختلفة تحرص على المشاركة الفاعلة والبناءة في المهرجان لإبراز الجهود التي تقوم بها الوزارة للقيام بمسؤوليتها في خدمة الإسلام والمسلمين .// انتهى //23:04ت م0246