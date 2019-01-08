الجنادرية 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسزار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الدكتور تركي بن عبدالله الشليل ، المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية .وأطلع خلال الزيارة على مشاركة الرئاسة في المهرجان والمعرض التعريفي التوعوي الذي يحتوي على عدة أقسام وأركان ، إضافة إلى توزيع الإصدارات التوجيهية والتوعوية والهدايا على الزوار وضيوف المهرجان ، مثنياً على جهود وزارة الحرس الوطني في تنظيم المهرجان والتعاون البناء بين اللجنة المنظمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تصبّ في صالح تحقيق هدف التعاون القائم بين أجهزة الدولة وإظهار الفعالية بما يليق بها .والتقى "الشليل " بأعضاء الجناح المكلفين في الجنادرية ، مؤكداً أن مشاركة الهيئة تحظى بدعم واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، كما تابع سير العمل الميداني للهيئة في المهرجان ، وقام بجولة في بعض الأجنحة المشاركة ، مثنياً على ما شاهده من جهود ملموسة ومعروضات تعبر عن الموروث الثقافي للمملكة وتعزز الانتماء والمواطنة .// انتهى //23:14ت م0247