الجنادرية 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسشارك زوار بيت المدينة المنورة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية ، في مبادرة "جرب خطك " المقامة ضمن أنشطة ركن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.وحظيت المبادرة بإقبال الزوار بمختلف فئاتهم العمرية ، وبمشاركة معلمين وموظفين وطلاب من مختلف المراحل الدراسية، للتعريف بأنواع الخطوط القديمة والمشهورة في منطقة المدينة المنورة ، ومنها الخط المدني ، الذي اشتهر بكتابة المصحف الشريف ، ويأتي بعد الخط المكي ، وتطورعنه واستمرت الكتابة به فترة طويلة ومر بأربع مراحل .وقال الأديب " إبن النديم " إن أول الخطوط العربية الخط المكي ، يليه المدني، ثم البصري، ثم الكوفي، واصفاً الخطين المكي والمدني بأن فيهما اعوجاجاً إلى اليمين وأعلى الأصابع وفي شكلهما ميل يسير .// انتهى //23:21ت م0249