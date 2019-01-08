‎الباحة 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واستبدأ جمعية البر الخيرية بمحافظة العقيق بالباحة استقبال طلبات المتقدمين، للحصول على مساعدة الزواج السنوية, وذلك بمقر الجمعية .واشترطت الجمعية على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ومن أفراد الأسر التي تقع في نطاق عمل الجمعية، وألا يكون قد مضى على عقد قرانه أكثر من سنة, وإرفاق استمارة طلب معونة زواج .ودعت الجمعية الراغبين في التقديم الحضور لمقر الجمعية، مصطحبين معهم صور من الهوية الوطنية وعقد النكاح وكرت العائلة الخاص بالمتقدم مع الأصل للمطابقة.// انتهى //23:23ت م0250