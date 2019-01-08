دبي 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، بعد نهاية مباراة المنتخب السعودي الأول وكوريا الشمالية اليوم في كأس أمم آسيا 2019 ، التي انتهت بفوز الأخضر بأربعة أهداف دون رد.

وقدّم سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عقِب نهاية المباراة في اتصال هاتفي ، تهنئته للجهازين الفني والإداري واللاعبين على المستوى والنتيجة التي حققها المنتخب في المباراة ، مؤكدًا حضوره للمباراة المقبلة أمام لبنان السبت المقبل ، مطالبًا إياهم بمضاعفة الجهد خلال المباريات المقبلة.

يذكر أن وكيل الهيئة للإعلام والعلاقات الدكتور رجاءالله السلمي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قُصي الفواز قد قاما عقب نهاية اللقاء بزيارة اللاعبين وتهنئتهم بالفوز المهم في مستهل هذه البطولة القارية.

يشار إلى أن المنتخب السعودي سيواجه نظيره اللبناني السبت المقبل في الجولة الثانية من هذا الدور.





//انتهى //

23:57ت م

0255