الجنادرية 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسيعرف جناح الأمان الأسري الوطني التابع للشئون الصحية في وزارة الحرس الوطني، زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالخدمات التي يقدمها وكيفية الاستفادة منها.ويقدم برنامج الأمان الأسري ورش عمل يومية للتعريف بحقوق الأطفال بطرق ترفيهية، عبر تمكينهم من تلوين كتاب بعنوان "لنا الحق، وتوزيع مطويات البرامج التوعوية حول الأمان الأسري، والرد على استفساراتهم والتعريف بخط المساندة 116111، الذي يعنى بدعم ومساندة الأطفال دون سن الثامنة عشرة، والاستجابة لاتصالاتهم وحل مشكلاتهم من خلال فريق متخصص مؤهل يوفر المشورة لهم ولأولياء أمورهم وتوجيه الحالات الحرجة منها للجهات ذات العلاقة مع التنسيق والمتابعة مع تلك الجهات والتأكد من وصول الخدمة لهم، كما يقدم البرنامج الخدمات الاستشارية لزواره طيلة ايام المهرجان.وتنطلق رؤية البرنامج بتحقيق الريادة في تعزيز أمن وسلامة ووحدة الأسرة، والسعي للتميز في شؤونِ العنفِ الأسري وحلوله.// انتهى //23:57ت م0256