الدوادمي 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسنفذت بلدية محافظة الدوادمي ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة بالتعاون مع الجهاتذات العلاقة حملة على محلات بيع التبغ والمعسّلات.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية الدوادمي نواف العتيبي، أن الحملة شملت محلات بيع التبغ والمعسّلات بالمحافظة, للتأكد من الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأنشطة, مبيناً أن الحملة أسفرت عن ضبط 250 كيلو جرام من المعسل منتهي الصلاحية ومجهول المصدر تم مصادرتها واتلافها، وطبقت الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.وأكد العتيبي أن البلدية مستمرة في هذه الحملات بهدف مراقبة هذه الأنشطة ورفع مستوى تطبيق الاشتراطات المنظمة لهذه السلع.// انتهى //00:21ت م0257