واشنطن 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسبدأ المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد الثلاثاء جولة آسيوية يجري خلالها محادثات ترمي إلى إحلال السلام.و وفقًا لبيان لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن جولة المبعوث الأمريكي تشمل كلا من أفغانستان والصين والهند وباكستان وتستمر لغاية 21 يناير الجاري.و أضاف البيان أن خليل زاد سيجري محادثات مع مسؤولين في الحكومة الأفغانية وأطرافًا آخرين معنيين.// انتهى //04:25ت م0260