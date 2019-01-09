عام / المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان يبدأ جولة آسيوية
الأربعاء 1440/5/3 هـ الموافق 2019/01/09 م واس
واشنطن 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واس
بدأ المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد الثلاثاء جولة آسيوية يجري خلالها محادثات ترمي إلى إحلال السلام.
و وفقًا لبيان لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن جولة المبعوث الأمريكي تشمل كلا من أفغانستان والصين والهند وباكستان وتستمر لغاية 21 يناير الجاري.
و أضاف البيان أن خليل زاد سيجري محادثات مع مسؤولين في الحكومة الأفغانية وأطرافًا آخرين معنيين.
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