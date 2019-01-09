الرياض 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك يتلقى تقدير الاتحاد البرلماني الدولي لجهود المملكة الإنسانيةالملك يأمر بتمديد زيارة اليمنيينأمير الرياض يستقبل رئيس المحكمة الجزائية المتخصصةوزير الحرس الوطني يناقش العمل الإداري ومشروعات الإسكانمجلس الوزراء يقر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويلهفيصل بن مشعل: محاربة التطرف لا تقتصر على الشعاراتفهد بن سلطان يناقش احتياجات المواطنينأمير الباحة يثمن جهود البريد والبيئة والزراعةإطلاق هوية ملتقى القيادات الشابة بجازانالشورى يطالب بدعم «الإعلام» للوفاء بالمسؤوليات والارتقاء بالأداءأعضاء الشورى يجددون المطالبة بدعم المزارعين وتسويق منتجاتهموزير الإعلام يلتقي وفد لجنة الصداقة البرلمانية بمجلس الشورىرئيسة اتحاد البرلمان الدولي تزور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان«مسام» ينتزع 31,635 لغمًا حوثيًا خلال النصف الثاني من 2018مقرقاش: الحوثي يحاول إفشال المحادثات كما أفشل الكويت وجنيفمشاورات يمنية جديدة.. تنفيذ اتفاق ستوكهولم أولاًإيران تتجه نحو الهاويةماليزيا تنتخب ملكاً جديداً// يتبع //06:03ت م0003