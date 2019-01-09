عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1440/5/3 هـ الموافق 2019/01/09 م واس
الرياض 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك يتلقى تقدير الاتحاد البرلماني الدولي لجهود المملكة الإنسانية
الملك يأمر بتمديد زيارة اليمنيين
أمير الرياض يستقبل رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة
وزير الحرس الوطني يناقش العمل الإداري ومشروعات الإسكان
مجلس الوزراء يقر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
فيصل بن مشعل: محاربة التطرف لا تقتصر على الشعارات
فهد بن سلطان يناقش احتياجات المواطنين
أمير الباحة يثمن جهود البريد والبيئة والزراعة
إطلاق هوية ملتقى القيادات الشابة بجازان
الشورى يطالب بدعم «الإعلام» للوفاء بالمسؤوليات والارتقاء بالأداء
أعضاء الشورى يجددون المطالبة بدعم المزارعين وتسويق منتجاتهم
وزير الإعلام يلتقي وفد لجنة الصداقة البرلمانية بمجلس الشورى
رئيسة اتحاد البرلمان الدولي تزور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
«مسام» ينتزع 31,635 لغمًا حوثيًا خلال النصف الثاني من 2018م
قرقاش: الحوثي يحاول إفشال المحادثات كما أفشل الكويت وجنيف
مشاورات يمنية جديدة.. تنفيذ اتفاق ستوكهولم أولاً
إيران تتجه نحو الهاوية
ماليزيا تنتخب ملكاً جديداً
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