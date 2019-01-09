نجران 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسنفّذت أمانة منطقة نجران أمس، جولات تفتيشية على ملاحم حي أبا السعود للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية ورصد المخالفات ومعالجتها.وأبان مدير إدارة الرقابة الشاملة بأمانة نجران فائز بن رجاء أنه تم خلال الجولات ضبط عدد من المخالفات الصحية المتمثلة في ضبط كوارع ورؤوس أغنام مجهولة المصدر تم إتلافها، وتدني مستوى النظافة العامة، وعدم تغطية أوعية النفايات، وعدم الالتزام بالزي الرسمي، وانتهاء الرخص البلدية، مشيراً إلى أنه جرى تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول به في وزارة الشؤون البلدية والقروية.من جانبه أكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة عبد الله آل فاضل أن هذه الجولات تأتي استمرارا لبرنامج "غذاؤكم أمانة" الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتنفيذاً لتوجيهات أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين بن عيبان الرامية إلى بذل المزيد من الجهود وتكثيف الجولات الميدانية لضبط المخالفين وتطبيق النظام بحقهم.// انتهى //08:38ت م0007