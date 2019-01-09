الجنادرية 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسزار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا الدكتور أسامة بن محمد الشعيبي أمس, جناح منطقة القصيم في المهرجان الوطني للتراث والثقافة, اطلع خلالها على ثقافة وحضارة المنطقة وتنوع مشاركة أبناءها في الجنادرية 33 .واستمع الشعيبي لشرح مفصل من قبل رئيس وفد منطقة القصيم عصام أبا الخيل، مستعرضاً له مشاركة المنطقة وتفاصيلها عبر مشاركتها بأكثر من 60 ركناً وفعالية يحتويها جناح المنطقة, مطلعاً على الأعمال الحرفية وساحة الجناح والفنون الشعبية والمعارض المشاركة، التي تشتمل على الثقافة والفنون والتاريخ والتقنية, مؤكداً له على حرص سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه بعكس ما تحتويه المنطقة بجميع تفاصيلها عبر جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33, مقدماً شكره للسفير على زيارته وتشريفه جناح منطقة القصيم.من جهته شكر السفير الشعيبي سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائب أمير المنطقة على الجهود المبذولة في جناح المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 , معبراً عن سعادته لما رآه من تفاصيل تعكس عمقاً تاريخاً وحضارياً تمتلكه المنطقة, مشيراً إلى أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 والمقام بتنظيم من قبل وزارة الحرس الوطني يرسم نموذجاً رائداً لتعدد الثقافات لمناطق المملكة كافة، سائلاً المولى - عز وجل - أن يوفق الجميع وأن يحفظ المولى هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //08:47ت م0008