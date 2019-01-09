إسلام آباد 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد قيادة الجيش الباكستاني العزم على دعم كافة المبادرات والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والسلام الإقليمي ومواصلة العمليات الأمنية العسكرية الجارية لمكافحة الإرهاب الداخلي.واهتمت بإعلان لجنة التعليم العالي الباكستانية عن تخصيص المملكة العربية السعودية 583 منحة دراسية للطلبة الباكستانيين.وأخبرت عن التحسن القياسي الذي شهدته مؤشرات سوق الأسهم الباكستانية على مدى اليومين الماضيين بسبب الدعم الاقتصادي الذي حصلت عليه باكستان من الدول لدعم اقتصادها الوطني.ونشرت تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي استبعد إمكانية خوض باكستان والهند حرباً مسلحة في المستقبل باعتبار البلدين قوتين نوويتين وأن أي مواجهة عسكرية بينهما ستؤدي إلى نتائج كارثية.وأشارت إلى إشادة الرئيس الباكستاني عارف علوي بعلاقات بلاده مع اليابان وعزمها على تعزيز تطوير التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة.وتابعت تطورات الوضع الأمني في إقليم كشمير وسط تجدد الاشتباكات بين القوات الهندية ومحتجين كشميريين.وعرجت إلى تكثيف الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد إيران بسبب محاولاتها اغتيال معارضين إيرانيين على الأراضي الأوروبية في الدنمارك وفرنسا.// انتهى //08:51ت م0009