مكة المكرمة 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسواصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدياتها الفرعية والإدارة العامة للنظافة أعمال رفع وإزالة السيارات التالفة والمتعطلة التي يكثر انتشارها في الأحياء العشوائية، وذلك ضمن حملة إزالة الهياكل التالفة من داخل الأحياء السكنية والشوارع والميادين لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة.وبلغت أعداد السيارات التالفة التي تم رفعها بنطاق بلدية الشوقية الفرعية ٢٠٠ سيارة، فيما تكثف بلدية المعابدة الفرعية جهودها في إزالة مخلّفات السيارات حيث رفعت بلدية المعابدة ٣١ سيارة، وفي نطاق بلدية العتيبية الفرعية تم رفع ١٢ سيارة وهياكل تالفة في عدد من المواقع المختلفة.وقد شرعت البلديات الفرعية بوضع ملصقات على السيارات المتعطلة والهياكل المهملة تمهيداً لإزالتها من الأحياء السكنية والشوارع، مؤكدةً حرصها واهتمامها على إزالة الملوثات البصرية للارتقاء بالمظهر العام لمكة المكرمة .وأهابت الأمانة بأصحاب السيارات التالفة برفعها ونقلها بأسرع وقت والمساهمة في الإبلاغ عن أماكن تواجدها من خلال التواصل مع خدمة العملاء ٩٤٠ وعبر قنوات التواصل الرسمية للأمانة.// انتهى //09:15ت م0010