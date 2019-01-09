نجران 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، ممثلاً في مركز الدعوة والإرشاد غداً، محاضرة بعنوان "منهج المسلم في التعامل مع الإخوان المسلمين"، وذلك بجامع محمد الوادعي، بحي الفهد الشمالي.وتأتي المحاضرة التي يقدمها الدكتور، محمد بن فهد الفريح بعد صلاة المغرب ضمن برنامج "لُحمة وطن"، الذي أطلقته الوزارة بمختلف فروعها في مناطق المملكة، لحماية المجتمع من الأفكار الضالة، وتعزيز الُلحمة الوطنية.// انتهى //09:15ت م0011