الجنادرية 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسبلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية التي أطلقتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر جناحها بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الحالية، أكثر من 1200 مستفيد، يمثلون مختلف الفئات العمرية من الجنسين.جاء ذلك في تقرير صادر عن الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام المشرفة على جناح الوزارة بالجنادرية، أوضح فيه المدير العام للعلاقات العامة والإعلام عبدالرحمن بن محمد العطاالله أن هذه الدورات شهدت حضوراً بارزاً من قبل رواد الجنادرية، حيث قدم الجناح أكثر من ثلاث دورات يوميًا، استفاد منها أكثر من 1200 مستفيد.وأوضح العطاالله أن هذه الدورات قدمها نخبة من المتخصصين والمدربين المعتمدين لدى الوزارة، تباينت بين دورات في فنون تلاوة القرآن الكريم، والأمن الفكري، وتعزيز الانتماء والموطنة، والدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.وأفاد العطاالله أن المتدربين حصلوا على شهادات حضور موثقة وفورية لتلك الدورات، منوهاً بالدعم الكبير والعناية الفائقة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجه بإقامة هذه الدورات، ويتابع سير أعمالها بشكل مباشر، مما أدى إلى تميز مخرجاتها.يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جهزت قاعتين لإقامة هذه الدورات بشاشات مسطحة، تمكن المتدربين من متابعة ما يطرح في الدورات من أفلام وثائقية بالصوت والصورة، تحاكي ما نعيشه في هذه البلاد من أمن ورخاء.// انتهى //09:23ت م0012