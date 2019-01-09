المفرق 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسبادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع الكسوة الشتوية على 8,698 فردًا، من اللاجئين السوريين في محافظة المفرق الأردنية شمال الأردن، حيث تشير التوقعاتالجوية أن المنطقة ستشهد منخفض جوي حاد يرافقه سقوط زخات من الثلوج خلال الـ 24 ساعة القادمة.وشملت المساعدات الإغاثية على البطانيات والجاكيتات والكنزات والأطقم الشتوية والشال النسائي وبطانيات الأطفال وافرهول الأطفال، التي تلبي الاحتياجات الشتوية الأساسية لأسر اللاجئين.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ومن خلال الأقسام المختصة لديه يقوم بعمل دراسات ميدانية لأهم الاحتياجات الإنسانية للاجئين ومن أهمها قياس مدى جاهزية الأسر اللاجئة لمواجهة الظروف الجوية المحيطة بهم، والعمل على توفير المتطلبات الإغاثية الضرورية التي تخفف عليهم معاناة اللجوء.// انتهى //09:41ت م0013