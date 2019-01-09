عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 82 طنًا من السلال الغذائية بمديرية الحوطة بمحافظة لحج
الأربعاء 1440/5/3 هـ الموافق 2019/01/09 م واس
لحج 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 82 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في 9 قرى بمديرية الحوطة بمحافظة لحج، يستفيد منه 6,600 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية لـ 9 محافظات يمنية.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروعًا.
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