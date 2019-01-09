جدة 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم، محاولة الانقلاب على المؤسسات الدستورية في جمهورية الغابون التي انتهت بالفشل.جاء ذلك في بيان للمنظمة قالت فيه: "تابعت منظمة التعاون الإسلامي باهتمام بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية الغابون - الدولة العضو في المنظمة - بإقدام بعض العناصر العسكرية على محاولة الانقلاب على المؤسسات الدستورية في البلاد والتي انتهت بالفشل، إذ تؤكد المنظمة إدانتها لأي إجراء يخل بالمبادئ الأساسية لميثاقها الذي يؤكد على أهمية الحفاظ على الشرعية الدستورية، كما تجدد المنظمة دعمها للحكومة المنتخبة في الغابون برئاسة فخامة الرئيس علي بونجو، وتشدد على رفضها لأي محاولة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.// انتهى //09:52ت م0017