المدينة المنورة 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسدشنت إدارة مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة اليوم، العيادة المساعدة للإقلاع عن التدخين بحضور مدير عام المستشفى الدكتور أيمن بن محمد خرابة وممثلة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمدينة المنورة الدكتورة خديجة سالم، وذلك بمقر العيادات الخارجية بالمستشفى.وتقدم العيادة التوعية الصحية عن مخاطر التدخين وفوائد الإقلاع عنه، إضافة إلى وضع خطة مناسبة للمساعدة الفعالة على الإقلاع عن التدخين وتقديم العلاجات المساعدة للإقلاع عنه نهائياً وبالمجان، حيث سيبدأ العمل الرسمي بالعيادة يوم الخميس الموافق 11 / 5 / 1440هـ ويستمر كل يوم خميس في نفس التوقيت بعد صلاة الظهر.// انتهى //09:56ت م0018