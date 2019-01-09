حائل 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسناقش فريق مشروع إعداد دراسة الرؤية والتوجه الاستراتيجي والبناء المؤسسي لمنطقة حائل التابع لهيئة تطوير المنطقة أمس، مع نائب رئيس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة عبدالله العديم وعدد من أعضاء ومنسوبي الغرفة، أبرز جوانب التنمية في المنطقة، فيما يتعلق بالفرص والمعوقات، وذلك في مقر الغرفة.جاء ذلك ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها الفريق للجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في المنطقة بهدف وضع رؤية شاملة وبرامج استراتيجية لقيادة التنمية في المنطقة.وأوضح رئيس غرفة حائل العديم أن الفريق قدم خلال الاجتماع نبذة تعريفية عن مشروع إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي ومبادرات التطوير والبناء المؤسسي للمنطقة وأهدافها، إلى جانب مناقشة جوانب التنمية بالمنطقة فيما يتعلق بالفرص والمعوقات، وكذلك الدراسات المقترح أخذها بعين الاعتبار أثناء تنفيذ المشروع، مفيداً أنه تم خلال الاجتماع تبادل الرؤى والاحتياجات والميز النسبية في المنطقة.// انتهى //09:58ت م0019