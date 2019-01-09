المدينة المنورة 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسالتقى وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف الشيخ صالح بن خالد المزيني بمكتبه بالوكالة أمس, قائد القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي العقيد طارق بن مقبل القرافي.وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الوكالة وقوة أمن المسجد النبوي بما يحقق أفضل الخدمات في المسجد النبوي وقاصديه.ونوّه وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي بجهود رجال الأمن لخدمة زوار المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم بكل راحة واطمئنان وأمان تام, تحقيقاً لتوجيهات وتطلعات القيادة الحكيمة - حفظها الله - في خدمة المسجد النبوي.// انتهى //09:59ت م0020