الرياض 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد يوم غدٍ، محاضرة بعنوان: حسن الظن بالله تعالى حقيقته وثمراته، يلقيها معالي عضو هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، بعد صلاة المغرب في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.كما سيعلق على ما جاء في المحاضرة، والإجابة على الأسئلة، سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.وتأتي هذه المحاضرة ضمن الجهود الدعوية التي ينفذها مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //10:06ت م0021