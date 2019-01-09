أبها 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسنفذ مكتب العمل بمحافظة النماص أمس, جولات تفتيشية على عدد من المواقع والمحلات التجارية في المحافظة, وذلك ضمن آليات تطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطين ١٢ نشاطا تجارياً.وأوضح مدير المكتب بكري بن حسن البارقي أن التفتيش شمل محلات أدوات البناء والأعمار ومحلات الحلويات وقطع غيار السيارات، مشيراً إلى ضبط العديد من المخالفات واتخاذ الاجراءات النظامية بحق المخالفين.وأكد البارقي أن الجولات التفتيشية مستمرة للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتوظيف السعوديين في هذه القطاعات الحيوية, وذلك ضمن المرحلة الثالثة لخطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاصة بتوفير فرص عمل للسعوديين والسعوديات في جميع القطاعات .// انتهى //10:08ت م0022