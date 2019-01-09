القاهرة 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة بالمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار في ضوء ما يحقق من مصالح متبادلة، مشددًا على تنفيذ المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتوسع في المشروعات القومية لإنتاج واستهلاك الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية الاحتياجات التنموية.وسلطت الضوء على إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فوز مصر بتنظيم نهائيات بطولة الأمم الإفريقية المقبلة يونيو 2019، موضحة حصد مصر 16 صوتا مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا.وتناقلت تطورات الأوضاع في الأراضي السورية، لافتة الانتباه إلى مقتل 23 شخصًا من قوات سوريا الديموقراطية، ومصرع 9 عناصر مسلحة، إثر هجمات شنها مسلحو تنظيم "داعش" ضد القوات شرق سوريا.ونوهت إلى عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة للاستماع إلى تقرير المبعوث الدولي لليمن "مارتن جريفيث" حول اتفاق السويد، وجهوده الرامية لإنهاء النزاع بين الطرفين، لافتة الانتباه إلى استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وعدم التزامها بالاتفاق.واهتمت بتهديد النواب الديموقراطيين الأمريكيين، بتعليق التصويت على مشروع قانون يتعلق بسوريا، في محاولة لإرغام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حل أزمة " الإغلاق" الحكومي، التي تجاوزت أسبوعين.وتحدثت عن سباق التسلح الأمريكي الروسي، الذي يهدد العالم، بعد مرور 30 عاما على توثيق معاهدة القوات النووية متوسطة المدى "أي إن إف" بين الدولتين.وعرجت على تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده ملتزمة بقضايا منطقة الشرق الأوسط، ومواجهة الأنشطة الإيرانية التي تزعزع المنطقة، وذلك خلال جولته للشرق الأوسط، التي بدأها بزيارته للأردن.وتحدثت الصحف عن حالة الطقس الذي تسبب في شل الحركة في عدد من دول العالم، لافتة النظر إلى العاصفة الثلجية "نورما" التي تضرب مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.// انتهى //10:20ت م0024