الدمام 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسيناقش مؤتمر "الجبيل الثاني لإدارة الطاقة" يوم الأثنين القادم، الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل، عدد من المحاور الرئيسية للإلقاء الضوء على آخر المستجدات العلمية والعملية في إدارة الطاقة بالإضافة لأحدث التقنيات والمعدات المتخصصة بإدارة الطاقة، من خلال 5 جلسات و 30 ورقة عمل، وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري في مدينة الجبيل الصناعية.وتتناول جلسات المؤتمر معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، وحلول واستراتيجيات إدارة الطاقة الصناعية، وإدارة الطاقة وتحسين الطاقة في صناعة العمليات، كما تتضمن أوراق العمل نظرة على مصادر الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى التحديات والتوجه العالمي في مجال الطاقة المتجددة، ودراسات واقعية في التوجهات الحديثة للطاقة والتكنولوجيا، ونظرة عامة على النمو العالمي والإقليمي في وظائف كفاءة الطاقة، وتحديات وحلول مصادر الطاقة لشبكات "Microgrid".ويستعرض المؤتمر المشاريع التأهيلية الناجحة في الشرق الاوسط، وطرق تشغيل وربط الشبكات مع الطاقة المتجددة، والتحديات والفرص في المملكة العربية السعودية لتوفير الطاقة، ومحاكاة عملية لتحسين الكفاءة والمرونة في العمليات الحرارية، وكفاءة الطاقة لمحطات الغاز ومحطات تحلية المياه، والحماية ضد هبوط جهد الشبكة، وتدابير شركة التصنيع لتحسين كفاءة الطاقة وتوفير الطاقة وايجاد بيئة أفضل، وإدارة أنظمة ضغط الهواء، والمباني الذكية والموفرة للطاقة، وانترنت الاشياء، وفرص النمو والابتكارات والشبكات الذكية في إدارة امدادات الطاقة المستدامة في المدن الذكية، وسياسات وتقنيات تجديد وتحسين كفاءة الطاقة في المباني، وتصاميم مباني موفره للطاقة للمنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.ويقدم المؤتمر من خلال أوراق العمل أفضل الممارسات لتحسين كفاءة أنظمة التحكم بضواغط الهواء، ومعايير واشتراطات الإضاءة الدولية في توفير الطاقة، وتحقيق التميز التشغيلي من خلال أنظمة الطاقة المتجددة "Hybrid"، ودمج ثقافة إدارة الطاقة في مرافق التدريب، إضافة إلى تعزيز آداء الطاقة من خلال عمليات التشغيل التجريبي.كما يصاحب المؤتمر معرضاً يشارك فيها شركات عالمية ذات اختصاص في مجال إدارة الطاقة، حيث ستستعرض هذه الشركات آخر التقنيات وأحدث الوسائل المتداولة في سوق إدارة الطاقة.مما يذكر أن اللجنة المنظمة دعت الراغبين والمهتمين في إدارة الطاقة الى زيارة الموقع الخاص بالمؤتمر www.jubailenergy.com.// انتهى //10:23ت م0025