الدمام 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واس

هيأت الإدارة العامة للسجون في المنطقة الشرقية، الفصول والقاعات الدراسية للنزلاء الدارسين في مدارس سجون المنطقة، لإكمال الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية في جميع المراحل الدراسية للتعليم العام، والتعليم الجامعي "التعليم عن بُعد" بمختلف المستويات والتخصصات.

وبلغ عدد النزلاء الملتحقين بالتعليم العام 569 شخصا، فيما بلغ عدد النزلاء الملتحقين بالتعليم الجامعي 257 شخصا.

وأكدت الإدارة حرصها على الجانب التعليمي للنزلاء والبرامج الإصلاحية المؤثرة في سلوك النزلاء إيجابياً، من خلال التعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، إذ يتم اختيار طاقم تعليمي من المعلمين المتميزين وذوي الخبرة لأداء الرسالة التعليمية والإصلاحية للنزلاء الدارسين.

وأفادت أنه يتم التعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك فيصل فيما تعليم النزلاء بالمرحلة الجامعية "التعليم عن بُعد"، حيث تم مؤخراً تخريج عددٍ من النزلاء وحصولهم على درجة البكالوريوس في تخصصات متنوعة.

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