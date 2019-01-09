عمّان 03 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 09 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، مباحثات العاهل الأردني عبدالله الثاني، مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ، التي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين ، وآخر المستجدات في المنطقة.واهتمت بمباحثات وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي و نظيره الأمريكي مايك بومبيو، واتفاقهما على استمرار العمل لمواجهة أنشطة إيران الخبيثة والتوسعية في المنطقة.وسلطت الضوء على اقتحام عشرات المستوطنين اليهود، لباحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال .وتابعت بدء المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا ، الدبلوماسي النرويجي جير بيدرسن، مهامه رسميا مع إنتهاء مهمة سلفه ستيفان ديمستورا الذي أمضى أربع سنوات في ذات المهمة.// انتهى //10:43ت م0027